C-Studio

C•Studio é a marca que representa a área de Conteúdos Patrocinados do universo Medialivre.

Aqui as marcas podem contar as suas histórias e experiências.

Pet Care Temporada 1 Episódio 5
Mantenha o seu gato seguro em casa: estes são os principais perigos a ter em conta

Os gatos são intrinsecamente curiosos, exploradores e sorrateiros. Sabia que pequenos pormenores da sua casa podem transformar-se em potenciais perigos para estes amigos?

O Pet Care tem o apoio da Fidelidade.

Aproveite e simule já o seu Seguro Fidelidade Pets, 