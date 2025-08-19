C•Studio é a marca que representa a área de Conteúdos Patrocinados do universo Medialivre.
Aqui as marcas podem contar as suas histórias e experiências.
Este é o kit essencial para receber o patudo em casa!
Tem um patudo, ou está a preparar-se para a chegada de um novo amigo? No novo episódio de Pet Care, partilhamos consigo o kit que cada dono deve ter em casa, para cuidar cada vez melhor do seu pet.
O Pet Care tem o apoio da Fidelidade.
Aproveite e simule já o seu Seguro Fidelidade Pets, aqui.
-
-
Novos começos aos 60+: um Pet pode mudar tudo!
-
Heróis de quatro patas: estas são as três curiosidades que não sabia sobre os Cães-Guia
-
O seu pet passa muito tempo sozinho em casa? Estas são as soluções!
-
De Júnior a Sénior: estes são os cuidados para cada fase de vida do pet!
-
Imprevistos acontecem! Tem a casa livre de perigos para o pet?
-
Estes são os erros mais comuns quando tenta poupar nas despesas com o pet!
-
Pet protegido, dono tranquilo! Sabia que existe um seguro pensado só para o patudo?
-
Estes são os mitos sobre a esterilização do seu pet, que o estão a enganar até hoje!
-
Pouco tempo em casa? Saiba como manter o patudo feliz e estimulado!
-
Cão desobediente? Não desespere, nós temos a solução!
-
Uma vida completa e feliz para o seu pet? Basta seguir estes passos
-
Não, estes comportamentos não são normais no seu patudo!
-
Patudo desconfiado e reativo? Conheça as possíveis razões e saiba como alterar o comportamento
-
Este é o kit essencial para receber o patudo em casa!
-
Mantenha o seu gato seguro em casa: estes são os principais perigos a ter em conta
-
Há muitas formas de se divertir com o patudo! Saiba como inovar nas brincadeiras a dois
-
Se segue estes três cuidados com o pet, provavelmente ele está saudável!
-
A rotina essencial do seu pet: proporcione-lhe os melhores momentos!
-
Esta é a doença silenciosa que deve prevenir no seu patudo!
Lembra-se do dilema do vestido? Agora há um novo com um cavalo: a nova ilusão ótica que está a deixar a internet ao rubro
Estará o cavalo preto a aproximar-se ou afastar-se? Veja com os seus próprios olhos e dê o seu palpite
Está a pensar ter porquinhos-da-índia em casa? Então há algo que tem mesmo que saber!
São amorosos, mas muito sociais. Saiba o que fazer para que este seu novo companheiro seja feliz em sua casa
Influencers de 4 patas! Estes são os gatos mais famosos da internet e contam com milhões de seguidores
São fotogénicos, divertidos e adoram espalhar fofura pelas redes sociais. Estes animais são verdadeiros fenómenos da internet