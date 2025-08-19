Pet Care Temporada 1 Episódio 6

Este é o kit essencial para receber o patudo em casa!

Tem um patudo, ou está a preparar-se para a chegada de um novo amigo? No novo episódio de Pet Care, partilhamos consigo o kit que cada dono deve ter em casa, para cuidar cada vez melhor do seu pet.

